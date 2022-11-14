Fenerbahçe'de iki isme özel program!

Dünya Kupası arasına en yakın rakibinin 2 puan önünde zirvede giren Fenerbahçe'de Joshua King ve Joao Pedro'nun performansları tartışılıyor. Sarı-lacivertlilerde bu arada iki oyuncuya da özel program uygulanacak.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de iki isme özel program!
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14 Kasım 2022 16:41
Joshua King
Joshua King
Fenerbahçe
Fenerbahçe 116 günde 25 resmi maç oynadı. UEFA Avrupa Ligi grubunu lider tamamlayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de Dünya Kupası arasında 29 puanla zirvede girdi. Fenerbahçe bu yoğun maç trafiğinde yaz transfer dönemi kadrosuna kattığı iki isimden istediği verimi alamadı. O oyuncular Joshua King ve Joao Pedro. 

JOSHUA KING DÜNYA KUPASI SONRASI DÖNÜYOR

Sezona iyi başlayan ve 8 maçta 3 gol 1 asistlik katkı yapan King'in sakatlığı uzun sürdü. Norveçli hücum oyuncusunun sahalara dönmesi uzadı.

Dünya Kupası'nın ardından takıma katılacak olan 30 yaşındaki oyuncu teknik direktör Jorge Jesus'un elini güçlendirecek. Joshua King için özel bir çalışma programı hazırlanacak.

JESUS'TAN PEDRO'YA MESAJ

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Joao Pedro da henüz istenilen seviyede değil. Giresunspor maçında kırmızı kart gören Brezilya asıllı İtalyan forvet, takımını 1 kişi eksik bırakmıştı.

15 maçta 2 gol, 1 asist katkısı yapan Pedro ile görüşen teknik direktör Jorge Jesus, "Tatilden sonra sahada daha güçlü bir Joao Pedro istiyorum. Potansiyelini sahaya yansıtmalısın. Üzerindeki baskıyı atmalısın" dedi. 

 

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