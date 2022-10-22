Fenerbahçe'de iki isim geri döndü

Fenerbahçe'de sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Willian Arao ve Miha Zajc, formasına kavuştu.



Son olarak deplasmanda Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada forma giyen Arao, ligde Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca müsabakalarını kaçırmıştı.



Ligde 9 Ekim'de Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada yedek soyunan Miha Zajc ise sakatlığı sebebiyle MKE Ankaragücü ve AEK Larnaca maçlarında kadroda yer almamıştı.





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