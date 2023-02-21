Fenerbahçe, Danimarka ekibinde dikkat çeken performans sergileyen iki yıldız için kolları sıvadı.Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna kattıktan sonra frene basmıştı. Sarı-Lacivertliler, öncelikli takviyeleri yapıp, fırsat transferi için bekleyişe geçti. Birçok ismin gündeme geldiği Kanarya'da yönetimin yeni bir operasyona hazırlandığı öne sürüldü.Buna göre Fenerbahçe, iki genç yeteneğin peşine düştü: Ernest Nuamah (19) ve Adamo Nagalo(20)... İki oyuncu da Nordsjaelland'da forma giyiyor ve özellikle bu sezonki performanslarıyla dikkatleri üzerlerine çekti.Nagalo, gündeme yeni gelen bir oyuncu değil. Sarı-Lacivertliler sezon başında da genç stoperle ilgilenmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Premier Lig ekibi Southampton da aynı dönemde 20 yaşındaki stoper için girişimlerde bulunsa da teklifleri düşük bulunmuştu.Nuamah ise son dönemde Fenerbahçe'nin radarına takıldı. Yönetimin, bu iki oyuncu için Nordsjaelland'a paket teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi. Sarı-Lacivertliler'in masaya 8 milyon Euro'luk bir teklifle oturacağı öne sürüldü.Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde yönetim Ernest Nuamah'a hemen Çubuklu formayı giydirmek istiyor. Her iki kanatta görev yapabilen 19 yaşındaki genç yetenek, tam da Jorge Jesus'un istediği tarzda bir oyuncu. Ancak Adamo Nagalo için Sarı-Lacivertliler'in farklı bir planı olduğu öğrenildi. Stoper havuzu şu anda yeterli olduğu için, 20 yaşındaki savunmacının sezon sonuna kadar kulübü Nordsjaelland'da kiralık olarak oynayacağı kaydedildi. Yönetim, bu önerinin Danimarka ekibinin transfere olumlu bir şekilde yaklaşmasına yardımcı olacağını umuyor.