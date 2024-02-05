Fenerbahçe'de ideal ikili: Çağlar-Djiku

FENERBAHÇE HABERLERİ: Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü'nün de eklendiği geniş bir savunma kadrosuna sahip olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, şu an için ideal ikilisini seçti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de ideal ikili: Çağlar-Djiku
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05 Şubat 2024 09:09
Fenerbahçe'de geniş bir savunma kadrosu arasından seçim yapmak zor olsa da teknik direktör İsmail Kartal, şu an için ideal ikilisini belirledi.

Takımda en çok merak edilen konuların başında stoper ikilisi geliyordu. İlk yarıda yaşanan savunma sıkıntısı ve sakatlıklar sebebiyle yönetim Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci hamlesi yaptı. Alexander Djiku ve Rodrigo Becao da geri döndü. Ayrıca kadroda Serdar Aziz de var.

İDEAL İKİLİ: ÇAĞLAR-DJIKU

Bu kadar geniş bir savunma kadrosu arasından seçim yapmak zor olsa da teknik direktör Kartal şu an için ideal ikilisini belirledi. Çağlar deneyimli teknik adamın ilk tercihi.

Zaten maç eksiği olmasına rağmen gelir gelmez oynatması da bunun göstergesi. Diğer bölge içinse Djiku'da karar kıldı. Bonucci'nin tecrübesi ve kalitesine rağmen Djiku'nun hızı ve çabukluğu sebebiyle deneyimli teknik adam bu seçimi yaptı. 

 
 

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