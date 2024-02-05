Fenerbahçe'de ideal ikili: Çağlar-Djiku

'de geniş bir savunma kadrosu arasından seçim yapmak zor olsa da teknik direktör İsmail Kartal, şu an için ideal ikilisini belirledi.Takımda en çok merak edilen konuların başında stoper ikilisi geliyordu. İlk yarıda yaşanan savunma sıkıntısı ve sakatlıklar sebebiyle yönetimvehamlesi yaptı.veda geri döndü. Ayrıca kadrodade var.Bu kadar geniş bir savunma kadrosu arasından seçim yapmak zor olsa da teknik direktör Kartal şu an için ideal ikilisini belirlediZaten maç eksiği olmasına rağmen gelir gelmez oynatması da bunun göstergesi.Bonucci'nin tecrübesi ve kalitesine rağmen Djiku'nun hızı ve çabukluğu sebebiyle deneyimli teknik adam bu seçimi yaptı.