Fenerbahçe'de ibre İsmail Kartal'a döndü

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda artık geri sayıma geçildi. Sarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları öncesi teknik direktörün resmiyet kazanması bekleniyor.
Bugün sarı-lacivertlilerde yapılacak yönetim kurulu toplantısında konunun karara bağlanması planlanıyor. Yerli bir antrenörle yola devam etmeyi planlayan Fenerbahçe yönetiminde İsmail Kartal isminin ağırlık kazandığı ifade edildi. Hem Başkan Ali Koç hem de yönetimin İsmail Kartal'la çalışmaya daha sıcak baktıkları bildirildi.
3 NEDENDEN ÖTÜRÜ İSMAİL KARTAL
Kartal'ın kulübü çok iyi tanıması, daha önce her aşamada görev alması, son döneminde başarılı sonuçlara imza atmasının bu kararda etkili olduğu kaydedildi.
AVCI DA LİSTEDE AMA KARTAL ÖNDE
Sarı-lacivertlilerde yerli adaylar arasında Abdullah Avcı'nın da olduğu vurgulandı. Ancak şu an itibariyle İsmail Kartal'ın daha göreve daha yakın durduğu bildirildi.
YABANCI İSİMLER DE KONUŞULACAK
Ayrıca yabancı teknik adam konusunda da ihtimallerin fikir alışverişi yapılabileceği belirtildi.
Bugün sarı-lacivertlilerde yapılacak yönetim kurulu toplantısında konunun karara bağlanması planlanıyor. Yerli bir antrenörle yola devam etmeyi planlayan Fenerbahçe yönetiminde İsmail Kartal isminin ağırlık kazandığı ifade edildi. Hem Başkan Ali Koç hem de yönetimin İsmail Kartal'la çalışmaya daha sıcak baktıkları bildirildi.
3 NEDENDEN ÖTÜRÜ İSMAİL KARTAL
Kartal'ın kulübü çok iyi tanıması, daha önce her aşamada görev alması, son döneminde başarılı sonuçlara imza atmasının bu kararda etkili olduğu kaydedildi.
AVCI DA LİSTEDE AMA KARTAL ÖNDE
Sarı-lacivertlilerde yerli adaylar arasında Abdullah Avcı'nın da olduğu vurgulandı. Ancak şu an itibariyle İsmail Kartal'ın daha göreve daha yakın durduğu bildirildi.
YABANCI İSİMLER DE KONUŞULACAK
Ayrıca yabancı teknik adam konusunda da ihtimallerin fikir alışverişi yapılabileceği belirtildi.
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