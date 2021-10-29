Fenerbahçe'de hücumun patronu Enner Valencia

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Konya'daki hücum silahı Enner Valencia olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de hücumun patronu Enner Valencia
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29 Ekim 2021 14:53
Hücum hattında istikrar arayışında olan Vitor Pereira'nın ilk 11 için belirlediği ilk isim Enner Valencia.

Ekvadorlu yıldız, bu sezon Sarı-Lacivertliler'in gol yollarındaki en etkili ismi oldu. 31 yaşındaki oyuncu, 13 resmi maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Valencia, Fenerbahçe'nin hücum hattındaki patronu olacak. Pereira, sakatlık yaşamadığı sürece yıldız futbolcuyu mümkün olduğunca fazla sahada tutmayı planlıyor.

Başarılı oyuncunun da şu ana kadar yorgunlukla ilgili bir şikayeti olmadığı ve daha fazla forma giymek istediği öğrenildi.


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