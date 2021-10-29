Fenerbahçe'de hücumun patronu Enner Valencia

Hücum hattında istikrar arayışında olan Vitor Pereira'nın ilk 11 için belirlediği ilk isim Enner Valencia.



Ekvadorlu yıldız, bu sezon Sarı-Lacivertliler'in gol yollarındaki en etkili ismi oldu. 31 yaşındaki oyuncu, 13 resmi maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



Valencia, Fenerbahçe'nin hücum hattındaki patronu olacak. Pereira, sakatlık yaşamadığı sürece yıldız futbolcuyu mümkün olduğunca fazla sahada tutmayı planlıyor.



Başarılı oyuncunun da şu ana kadar yorgunlukla ilgili bir şikayeti olmadığı ve daha fazla forma giymek istediği öğrenildi.





İLGİLİ VİDEO