Fenerbahçe'de hoca düğümü bayram sonrası çözülecek

Yeni sezon öncesi yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de kritik karar bayram sonrasına kaldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de hoca düğümü bayram sonrası çözülecek
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26 Haziran 2023 08:07
Fenerbahçe'de sezon açılışı yaklaşırken teknik adam belirsizliği keyifleri kaçırıyor.

TÜM KAPILAR KARTAL'A ÇIKIYOR

Sarı lacivertlilerde teknik direktör adayları arasında gösterilen ve yönetimin görüşme yaptığı iddia edilen Abdullah Avcı'ya camia tepki gösterirken bütün kapılar İsmail Kartal'a çıkıyor. Ancak ne tecrübeli teknik adam cephesinden ne de kulüp cephesinden bir açıklama olmaması endişeyi artırıyor.

HACDAN SONRA İMZA ATABİLİR

UEFA Konferans Ligi'nde rakibi belli olan ve ilk maçına 27 Temmuz'da çıkacak olan Kanarya'da sezon planlamasının yapılabilmesi için teknik direktör konusunun bir an önce çözülmesi beklenirken halen hacda olan İsmail Kartal'ın bayramdan sonra sözleşme imzalaması bekleniyor.



 
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