Fenerbahçe'de hoca bekleyişi sürüyor: 1 aya yaklaşılıyor

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak tamamlayan Fenerbahçe'de Jesus'un ayrılması ile birlikte başlayan yeni teknik adam arayışları henüz sonuca ermedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de hoca bekleyişi sürüyor: 1 aya yaklaşılıyor
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26 Haziran 2023 08:38
Son güncelleme 26 Haziran 2023 08:49
Fenerbahçe'de bir kez daha teknik direktör belirsizliği yaşanıyor. Başkan Ali Koç ve yönetimlerinin görev yaptığı son 5 senede benzer örneklerle hep aynı süreçlerden geçen sarı-lacivertliler, yine bilinmezliklerle ilerliyor, hocasını bekliyor.

HALA KARAR VERİLMEDİ

Teknik Direktör Jorge Jesus'un resmi olarak vedasından bu yana tam 2 hafta geçti. 11 Haziran'da İzmir'de yapılan kupa finalinin ardından ayrılan Portekizli teknik adam, veda kararını daha öncesinden aldığını, sarı-lacivertli yönetime yeni hoca arayışı için zaman kazandırdığını ifade etmişti.

Jesus'un ayrılık kararı aldığı süreçten bu yana Fenerbahçe bir türlü yeni hocasını resmen belirleyemedi. Yerli ve yabancı birçok alternatif gündemde olsa da henüz nihai karar alınamadı.

1 AYI BULACAK

2018'de Aykut Kocaman'ın gidişi sonrası Cocu'nun gelişi bir ayı bulmuştu. Aynı sezon içinde Cocu ayrıldıktan sonra Ersun Yanal'ın gelişi de 2 ay sürmüştü. Mart 2020'de Ersun Yanal'ın vedasının ardından Erol Bulut'un resmen açıklanması 4-5 aylık bir sürede olmuştu. 2021'de Emre Belözoğlu'ndan sonra da Vitor Pereira tam 1 ay sonra duyurulmuştu. Vitor Pereira gidince de İsmail Kartal'ın gelişi 1 ayı geçmişti. Şimdi de Jesus'un ayrılık kararını sonrasında hala bir karar açıklanmadı.



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