Fenerbahçe'de hızlılar yedeğe, teknikler sahaya

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Diego Rossi ve Emre Mor'un yerine İrfan Can Kahveci ile Lincoln Henrique'yi sahaya sürmeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de hızlılar yedeğe, teknikler sahaya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Eylül 2022 12:26
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, fizik olarak güçlü durumdaki Beşiktaş orta sahasına karşı Emre Mor ve Diego Rossi'yi kulübeye çekmeyi düşünüyor.

Orta alanı siyah-beyazlılara teslim etmek istemeyen Portekizli hocanın, fizik olarak oyunun kontrolünü elinde tutmak istiyor. Deneyimli teknik adam, bu çerçevede Lincoln Henrique ve İrfan Can Kahveci'ye formayı teslim edip orta sahadaki üstünlüğü almayı hedefliyor.

FORVETTEKİ İKİLİ NET

İleri ikilide görev alacak isimler netleşmeye başladı. Jorge Jesus'un Beşiktaş karşısına gol silahları olarak takımın en skoreri durumundaki Enner Valencia (7) ve Belçika Milli Takımı'ndan gol atarak dönen formda Michy Batshuayi ile çıkması bekleniyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ