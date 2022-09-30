Fenerbahçe'de hızlılar yedeğe, teknikler sahaya

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, fizik olarak güçlü durumdaki Beşiktaş orta sahasına karşı Emre Mor ve Diego Rossi'yi kulübeye çekmeyi düşünüyor.



Orta alanı siyah-beyazlılara teslim etmek istemeyen Portekizli hocanın, fizik olarak oyunun kontrolünü elinde tutmak istiyor. Deneyimli teknik adam, bu çerçevede Lincoln Henrique ve İrfan Can Kahveci'ye formayı teslim edip orta sahadaki üstünlüğü almayı hedefliyor.



FORVETTEKİ İKİLİ NET



İleri ikilide görev alacak isimler netleşmeye başladı. Jorge Jesus'un Beşiktaş karşısına gol silahları olarak takımın en skoreri durumundaki Enner Valencia (7) ve Belçika Milli Takımı'ndan gol atarak dönen formda Michy Batshuayi ile çıkması bekleniyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ