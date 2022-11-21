Fenerbahçe'de herkes gidiyor, o kalıyor; Serdar Aziz

2018-19 sezonu ara transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna katılan Serdar Aziz, o dönemden bu yana stopere 13 takviye yapan Fenerbahçe'nin değişmezi oldu.
Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira ve İsmail Kartal'dan sonra Jorge Jesus da 32 yaşındaki savunma oyuncusundan vazgeçmedi. Fenerbahçe, son 5 sezonda kadroya katılan 12 stoperle yollar ayrılırken, Serdar Aziz takımın değişmezleri arasına girip, kontratını da 2025'e kadar uzattı.
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si de Gustavo Henrique ve Luan Peres takviyesi yaptı ama Serdar Aziz'in ilk 11'deki yeri değişmedi.
SERDAR AZİZ'İN RAKİPLERİ
2018-19: Reyes, Sadık, Neustadter, Skrtel
2019-20: Adil Rami, Zanka, Falette, Sadık
2020-21: Tisserand, Szalai, Lemos, Zanka, Sadık
2021-22: Min-Jae Kim, Szalai, Tisserand, Caulker
2022-23: Gustavo Henrique, Luan Peres, Szalai
Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira ve İsmail Kartal'dan sonra Jorge Jesus da 32 yaşındaki savunma oyuncusundan vazgeçmedi. Fenerbahçe, son 5 sezonda kadroya katılan 12 stoperle yollar ayrılırken, Serdar Aziz takımın değişmezleri arasına girip, kontratını da 2025'e kadar uzattı.
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si de Gustavo Henrique ve Luan Peres takviyesi yaptı ama Serdar Aziz'in ilk 11'deki yeri değişmedi.
SERDAR AZİZ'İN RAKİPLERİ
2018-19: Reyes, Sadık, Neustadter, Skrtel
2019-20: Adil Rami, Zanka, Falette, Sadık
2020-21: Tisserand, Szalai, Lemos, Zanka, Sadık
2021-22: Min-Jae Kim, Szalai, Tisserand, Caulker
2022-23: Gustavo Henrique, Luan Peres, Szalai
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