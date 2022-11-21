Fenerbahçe'de herkes gidiyor, o kalıyor; Serdar Aziz

Fenerbahçe'de son yıllarda sürekli değişen savunma hattında sabit kalan tek isim Serdar Aziz oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de herkes gidiyor, o kalıyor; Serdar Aziz
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21 Kasım 2022 12:05
2018-19 sezonu ara transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna katılan Serdar Aziz, o dönemden bu yana stopere 13 takviye yapan Fenerbahçe'nin değişmezi oldu.

Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira ve İsmail Kartal'dan sonra Jorge Jesus da 32 yaşındaki savunma oyuncusundan vazgeçmedi. Fenerbahçe, son 5 sezonda kadroya katılan 12 stoperle yollar ayrılırken, Serdar Aziz takımın değişmezleri arasına girip, kontratını da 2025'e kadar uzattı.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si de Gustavo Henrique ve Luan Peres takviyesi yaptı ama Serdar Aziz'in ilk 11'deki yeri değişmedi.

SERDAR AZİZ'İN RAKİPLERİ

2018-19: Reyes, Sadık, Neustadter, Skrtel

2019-20: Adil Rami, Zanka, Falette, Sadık

2020-21: Tisserand, Szalai, Lemos, Zanka, Sadık

2021-22: Min-Jae Kim, Szalai, Tisserand, Caulker

2022-23: Gustavo Henrique, Luan Peres, Szalai

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