Fenerbahçe'de herkes gidiyor, o kalıyor; Serdar Aziz

2018-19 sezonu ara transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna katılan Serdar Aziz, o dönemden bu yana stopere 13 takviye yapan Fenerbahçe'nin değişmezi oldu.



Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira ve İsmail Kartal'dan sonra Jorge Jesus da 32 yaşındaki savunma oyuncusundan vazgeçmedi. Fenerbahçe, son 5 sezonda kadroya katılan 12 stoperle yollar ayrılırken, Serdar Aziz takımın değişmezleri arasına girip, kontratını da 2025'e kadar uzattı.



Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si de Gustavo Henrique ve Luan Peres takviyesi yaptı ama Serdar Aziz'in ilk 11'deki yeri değişmedi.



SERDAR AZİZ'İN RAKİPLERİ



2018-19: Reyes, Sadık, Neustadter, Skrtel



2019-20: Adil Rami, Zanka, Falette, Sadık



2020-21: Tisserand, Szalai, Lemos, Zanka, Sadık



2021-22: Min-Jae Kim, Szalai, Tisserand, Caulker



2022-23: Gustavo Henrique, Luan Peres, Szalai





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