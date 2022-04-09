Fenerbahçe'de herkes bilet arıyor!

Fenerbahçe seyircisi Galatasaray maçı için biletlere hücum etti.



Sarı lacivertli tribünler satışa çıkan biletlerin tamamını tüketirken, yurt dışından da çok sayıda taraftarın ezeli rekabeti seyretmek üzere İstanbul'a geleceği bildirildi.



50 bin 530 kişi kapasiteli Şükrü Saracoğlu Stadı tamamen dolacak. Fenerbahçe taraftarı bilet bulmak için her yolu deniyor.



