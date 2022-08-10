Fenerbahçe'de her şey karıştı!

FERDİ'DEN SAĞ BEKTE VERİM ALINAMADI

ARDA GÜLER ŞANS BULAMIYOR

Fenerbahçe'de ligin açılış haftasında Ümraniyespor'la 3-3 berabere kalmanın üzüntüsü yaşanıyor. Sezona büyük umutlarla başlayan sarı-lacivertliler, beklemediği bir görüntüyle karşı karşıya kaldı.Jesus ile 4 resmi maça çıkan ve bu maçların 3'ünü Kadıköy'de oynayan sarı-lacivertliler sadece Slovacko'yu 3-0 yendi.- Kadroda 39 futbolcu var ve 21'i yabancı. Oyuncu göndermede kulüp zorlanıyor.- Savunmada iki sol ayaklı isim var; Szalai ve Peres. Peres önceki gün sol beke geçince sistem aksadı. Sol bek oynayan Alioski ve Novak düşünülmedi.- Sağ bekte Osayi yoksa alternatif yok, Ferdi geçti ama verim sağlanmadı.- Arao ve İsmail forma giyiyor ama geçen sezonun yıldızları Crespo-Zajc ikilisi kesik yedi.- Son iki maçta düşünülmeyen Lemos kadrodaydı ama Dinamo Kiev'e elenirken iki maçta da oynayan Tisserand bir anda ortadan kayboldu.- Ali Koç ve Jesus tarafından 10 numara verilen Arda Güler şans bulamıyor. Ümraniyespor önünde süre bile almadı.- Forvette belirsizlik var. Hazırlık maçlarında süre bile almayan Berisha, kurtarıcı olarak girdi, gol attı. Geçen senenin yıldızı Serdar Dursun ilk 11'e yazılmıyor. Ama hazır olmayan King ilk hamle oldu. Herkes transfer bekliyor.