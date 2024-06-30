Fenerbahçe'de helikopterle transfer zirvesine!

Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti mücadelesini takip etmek üzere başkan Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco, Genel Sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyeleri helikopterle Topuk Yaylası'na geldi.
ALİ KOÇ BİLGİ ALDI
Rumen ekibinin yöneticileriyle bir araya gelen Ali Koç, sonrasında Fenerbahçe teknik heyetinden takımın son durumu hakkında bilgi aldı.
TRANSFER MASAYA YATIRILDI
Mourinho ile bir süre sohbet eden Sarı-Lacivertliler'in başkanı ayrıca futbolcularla da görüşmelerde bulundu. Mourinho ile yapılan görüşmede Mario Branco'nun da yer aldığı ve 3'lü zirvede transferdeki son durumun masaya yatırıldığı belirtildi. Yapılan transfer toplantısının ardından Düzce'den ayrılan kafilenin İstanbul'a gittiği öğrenildi.
ALİ KOÇ BİLGİ ALDI
Rumen ekibinin yöneticileriyle bir araya gelen Ali Koç, sonrasında Fenerbahçe teknik heyetinden takımın son durumu hakkında bilgi aldı.
TRANSFER MASAYA YATIRILDI
Mourinho ile bir süre sohbet eden Sarı-Lacivertliler'in başkanı ayrıca futbolcularla da görüşmelerde bulundu. Mourinho ile yapılan görüşmede Mario Branco'nun da yer aldığı ve 3'lü zirvede transferdeki son durumun masaya yatırıldığı belirtildi. Yapılan transfer toplantısının ardından Düzce'den ayrılan kafilenin İstanbul'a gittiği öğrenildi.