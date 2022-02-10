Fenerbahçe'de son haftalarda alınan puan kayıplarında taraftarın suçladığı isimlerden birisi forvette bir türlü rakip fileleri havalandırmayan Mergim Berisha oldu.



Alman forvetin istikrarsız performansı Kayseri maçında dibe vurdu. Etkisiz bir futbol sergileyen Mergim Berisha, son saniyelerde net fırsatı harcayınca takım arkadaşlarının bile tepkisini çekti. Taraftarlar ise sosyal medya hesapları üzerinden 23 yaşındaki oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu. Berisha, bu nedenle büyük moral bozukluğu yaşıyor.







