Fenerbahçe'de hedef yeni bir başlangıç

Fenerbahçe'de Süper Lig'de çıktığı son 5 deplasman maçından sadece 4 puan aldı. Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında galip gelerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de hedef yeni bir başlangıç
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22 Aralık 2021 14:43
Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe'nin, deplasmanlarda gösterdiği kötü performans dikkat çekti.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 5 haftada misafir olduğu 5 deplasmandan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 1 beraberlik alırken rakiplerine 3 kez boyun eğdi.

Fenerbahçe, bu süreçteki tek galibiyetini Galatasaray deplasmanında aldı.

FENERBAHÇE'NİN SON 5 DEPLASMAN MAÇI

Trabzonspor: 3 - 1: Fenerbahçe
Konyaspor: 2 - 1: Fenerbahçe
Galatasaray: 1 - 2: Fenerbahçe
Göztepe: 1 - 1: Fenerbahçe
Gaziantep FK: 3 - 2: Fenerbahçe

HEDEF; YENİ BİR BAŞLANGIÇ

İstenilen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacağı Fatih Karagümrük maçı ile yeni bir başlangıç hedefliyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Berke, Novak, Szalai, Kim, Nazım, Sosa, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia




 

 

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