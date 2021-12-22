Fenerbahçe'de hedef yeni bir başlangıç

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe'nin, deplasmanlarda gösterdiği kötü performans dikkat çekti.Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 5 haftada misafir olduğu 5 deplasmandan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 1 beraberlik alırken rakiplerine 3 kez boyun eğdi.Fenerbahçe, bu süreçteki tek galibiyetini Galatasaray deplasmanında aldı.Trabzonspor: 3 - 1: FenerbahçeKonyaspor: 2 - 1: FenerbahçeGalatasaray: 1 - 2: FenerbahçeGöztepe: 1 - 1: FenerbahçeGaziantep FK: 3 - 2: Fenerbahçeİstenilen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacağı Fatih Karagümrük maçı ile yeni bir başlangıç hedefliyor.Berke, Novak, Szalai, Kim, Nazım, Sosa, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia