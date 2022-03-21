Süper Lig 'de beklentilerin altında kalan Fenerbahçe , son dönemdeki çıkışıyla bir anda üst sıralara tırmandı ve Şampiyonlar Ligi savaşına ortak olmuştu. Ligde en son Başakşehir'e 1-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de 55 puanla ikinci sırada yer alan Konyaspor 'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi biletini getirecek ikincilik yarışında 53 puanla rakibiyle arasındaki farkı 2'ye indirdi. Maçın ilk devresinde rakip kalede çok fazla etkili olamayan Fenerbahçe, ikinci devrede seyircisinin de desteğini arkasına alarak konuk ekibi adeta kendi sahasına kapattı.



Hatasını kovalayacak...



Sezonun ilk yarısında aynı skorla yenildiği Konya'dan rövanşı sahasında almayı başaran Kanarya, yenilmezlik unvanını da 6'ya çıkarttı. Bu süreçteki 5. galibiyetini elde eden teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri artık bu performansını kalan haftalarda da sürdürüp, Konya'nın hata yapmasını bekleyerek ikincilik koltuğunu Yeşil-Beyazlılar'dan kapmaya çalışacak.







