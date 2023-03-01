Fenerbahçe'de hedef Lucas Moura ve Oxlade-Chamberlain

Fenerbahçe, ara transfer dönemini yıldız bir isimle kapatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemde Lucas Moura ve Alex Oxlade Chamberlain, ön plana çıkan oyuncular olmuştu. Her iki futbolcu için de girişimler devam ediyor. Ancak Tottenham'lı Lucas, listenin başında yer alıyor.



Jorge Jesus'un, oyun sistemine daha hızlı adapte olacağı ve takımdaki Brezilyalı ve Portekizli oyuncular sayesinde uyum sorununu kısa sürede aşacağı düşüncesiyle ilk tercihinin Sambacı olduğu öğrenildi.



İki taraflı görüşme



Lucas Moura'nın ayrılık konusunda daha istekli davranması da ibrenin kendisine kaymasını sağladı. Chamberlain'in ise Liverpool'dan sonra yine kariyerini İngiltere'de sürdürmeyi planladığı belirtildi.



Fenerbahçe, Brezilyalı kanat oyuncusu için yoğun mesai yapıyor. Bir yandan 30 yaşındaki futbolcu ve menaceriyle pazarlıklar sürerken, diğer yandan da Tottenham'la görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.



Yönetim, 5 Mart'ta bitecek olan transfer döneminin son anına kadar bu transfer için bastırmaya kararlı.





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