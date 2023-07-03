Fenerbahçe'de hedef: Lemar&Kawamura

Fenerbahçe, Barcelona ve Real Madrid arasında kalan Arda Güler'in alternatiflerini belirledi.
'Football Espana' başta olmak üzere pek çok İspanyol kaynak; Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid'e 27 yaşındaki çok yönlü orta saha oyuncusu Thomas Lemar için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sunduğunu bildirdi.
72 MİLYON EUROYA ALINDI
On numara ve kanatlarda görev yapabilen Thomas Lemar, Atletico Madrid'de istenmeyen futbolcu haline geldi. İspanyol ekibi, 2018'de 72 milyon euroya kadrosuna kattığı Lemar için gelen teklifleri değerlendiriyor.
Fenerbahçe oyuncu izleme departmanı, Arda Güler'in akıbeti her ne olursa olsun Lemar'ın kadroya katılması yönünde bir rapor verdi. İsmail Kartal da Fransız futbolcu hakkında olumlu görüş sundu.
22 milyon euro değeri olan Lemar, Fransa Milli Takımı ile 27 maçta 4 gol attı.
ORTANIN JOKERİ KAWAMURA
Footballliseki'nin haberine göre ise Fenerbahçe; Japonya J-1 Ligi'nde forma giyen Takumu Kawamura için teklif yapacak.
Haberde kısa süre içinde Fenerbahçe'den bir teklif geleceği, Arda'nın yerini Kawamura'nın dolduracağı ifade edildi.
23 yaşındaki Japon, altyapısından yetiştiği Sanfrecce Hiroshima ile 55 maçta 12 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. 1.83'lük oyuncu; ön libero, merkez orta saha ve on numara bölgelerinde görev yapabiliyor.
'Football Espana' başta olmak üzere pek çok İspanyol kaynak; Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid'e 27 yaşındaki çok yönlü orta saha oyuncusu Thomas Lemar için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sunduğunu bildirdi.
72 MİLYON EUROYA ALINDI
On numara ve kanatlarda görev yapabilen Thomas Lemar, Atletico Madrid'de istenmeyen futbolcu haline geldi. İspanyol ekibi, 2018'de 72 milyon euroya kadrosuna kattığı Lemar için gelen teklifleri değerlendiriyor.
Fenerbahçe oyuncu izleme departmanı, Arda Güler'in akıbeti her ne olursa olsun Lemar'ın kadroya katılması yönünde bir rapor verdi. İsmail Kartal da Fransız futbolcu hakkında olumlu görüş sundu.
22 milyon euro değeri olan Lemar, Fransa Milli Takımı ile 27 maçta 4 gol attı.
ORTANIN JOKERİ KAWAMURA
Footballliseki'nin haberine göre ise Fenerbahçe; Japonya J-1 Ligi'nde forma giyen Takumu Kawamura için teklif yapacak.
Haberde kısa süre içinde Fenerbahçe'den bir teklif geleceği, Arda'nın yerini Kawamura'nın dolduracağı ifade edildi.
23 yaşındaki Japon, altyapısından yetiştiği Sanfrecce Hiroshima ile 55 maçta 12 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. 1.83'lük oyuncu; ön libero, merkez orta saha ve on numara bölgelerinde görev yapabiliyor.