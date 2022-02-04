Fenerbahçe'de hedef kupa! Kartal oyuncularını motive etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, futbolcularını motive etmeye çalışıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de hedef kupa! Kartal oyuncularını motive etti
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04 Şubat 2022 08:13
Takımına her fırsatta 3 kulvarda ilerlediklerini anımsatan Kartal, özellikle Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'ndeki hedeflerden bahsediyor.

Süper Lig'de zirve yarışında işlerinin zor olduğunu bilen 60 yaşındaki çalıştırıcı ancak Türkiye Kupası ve Avrupa'daki hedeflerinin önemini vurguluyor, takımının bu iki hedefe odaklanmasını istiyor.

8 yıllık hasreti bitiyor

Kulübün 8 yıldır kupa kazanamama durumunu iyi bilen İsmail Kartal, bu nedenle Türkiye Kupası'nda gelecek bir şampiyonluğun ne kadar değerli olduğunu oyuncularına aktarıyor. Ayrıca kupa kazanmanın doğrudan Avrupa bileti getireceği bildiriliyor.

Ayrıca tecrübeli hoca, UEFA Konferans Ligi'nde de Slavia Prag'ı eleyerek yola devam etmenin de prestij anlamında önemli olduğunu dile getiriyor. 

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