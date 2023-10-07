Fenerbahçe, yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yaparken hem lig hem de Avrupa kupalarında dolu dizgin ilerleyişini sürdürüyor.
İsmail Kartal yönetiminde hedef güncellemeye devam eden Sarı-Lacivertli ekibin yeni planı da ortaya çıktı. Hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de, takımda oluşan rekabet ortamı da taraftarların yüzünü güldürüyor.
LİG MESAİSİ ARA VERMEDEN
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde dün Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yapılan çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında ise oyuncular bireysel çalıştı. Sprtak Trnava karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile noktaladı. Sarı-Lacivertliler, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
"GÜZEL BİR REKABET ORTAMI"
Sarı-Lacivertliler'in hocası İsmail Kartal, rotasyonlu kadro kullanımıyla ilgili olarak şu sözleri sarf etmişti: "Biz bir takımız. 26-27 tane oyuncumuz var. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Bütün oyuncuları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizim sistemimizde herkes görevini biliyor. Bazı oyuncuları da işin içinde tutmanız için onları oynatmanız gerekiyor. Biri sakatlandığında ya da ceza aldığında arkasında oynatacağınız oyuncu hazır değilse uzun vadede bu maçlardan nasıl çıkacaksınız? Güzel bir rekabet ortamı var. Herkesi oynatmaya çalışıyoruz, herkes oynamayı hak ediyor. Sonuçta bunu dengelemeye çalışıyoruz. Ben hiçbir zaman iç saha ya da dış saha diye değerlendirmiyorum. Her oyuncumun bana istediğimi vereceğini bildiğimden dolayı bu şekilde devam ediyoruz."
İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ HEDEFİ
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda önceki akşam Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 yenip liderlik koltuğuna otururken, Süper Lig'de ise 7 hafta sonunda yer aldığı zirveyi de korumak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Trnava maçında hiç yer vermediği Livakovic, Ferdi, Edin Dzeko, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci'yi ve oyunun son dakikalarında sahaya sürdüğü Tadic'i Kasımpaşa maçının ilk 11'de sahaya sürecek. Slovakya maçı kadrosu açıklandığında ağrıları olan İrfan Can Kahveci'nin tedbir amaçlı olarak kafilede yer almayacağı açıklanmıştı. Fenerbahçe'de şimdi gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Avrupa'da ve Süper Lig'de kayıpsız devam eden SarıLacivertliler, yarınki karşılaşmadan da 3 puanla ayrılıp, Milli araya kayıpsız ve moralli girmek istiyor. İsmail Kartal, 16'da 16 hedefliyor.
ROTASYON DEVAM EDİYOR
7'li rotasyondan ideal 11'e dönüp, "İsmail Kartal artık bu takımla hem avrupa'yı hem de ligi tamamlar" denildiği anda, tecrübeli çalıştırıcıdan bir rotasyon rekoru daha geldi. Alanya, Nördsland ve Çaykur Rizespor maçlarına 1-2 değişiklikle takımını süren Kartal, önceki gece Slovakya'da oynanan Spartak Trnava mücadelesine ise Djiku ve Becao'nun dışında 9 farklı isim sürdü. "Bu kadar da olmaz" denilen rotasyonu da kazasız atlatan İsmail Kartal, peşpeşe kazanma rekorunu 15'e çıkardı. Şimdi herkes yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile oynanacak 8.hafta Süper Lig maçına bir önceki maçtan kaç değişik ismi sahaya süreceği konusunu tartışmaya başladı.
İsmail Kartal yönetiminde hedef güncellemeye devam eden Sarı-Lacivertli ekibin yeni planı da ortaya çıktı. Hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de, takımda oluşan rekabet ortamı da taraftarların yüzünü güldürüyor.
LİG MESAİSİ ARA VERMEDEN
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde dün Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yapılan çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında ise oyuncular bireysel çalıştı. Sprtak Trnava karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile noktaladı. Sarı-Lacivertliler, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
"GÜZEL BİR REKABET ORTAMI"
Sarı-Lacivertliler'in hocası İsmail Kartal, rotasyonlu kadro kullanımıyla ilgili olarak şu sözleri sarf etmişti: "Biz bir takımız. 26-27 tane oyuncumuz var. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Bütün oyuncuları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizim sistemimizde herkes görevini biliyor. Bazı oyuncuları da işin içinde tutmanız için onları oynatmanız gerekiyor. Biri sakatlandığında ya da ceza aldığında arkasında oynatacağınız oyuncu hazır değilse uzun vadede bu maçlardan nasıl çıkacaksınız? Güzel bir rekabet ortamı var. Herkesi oynatmaya çalışıyoruz, herkes oynamayı hak ediyor. Sonuçta bunu dengelemeye çalışıyoruz. Ben hiçbir zaman iç saha ya da dış saha diye değerlendirmiyorum. Her oyuncumun bana istediğimi vereceğini bildiğimden dolayı bu şekilde devam ediyoruz."
İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ HEDEFİ
Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda önceki akşam Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 yenip liderlik koltuğuna otururken, Süper Lig'de ise 7 hafta sonunda yer aldığı zirveyi de korumak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Trnava maçında hiç yer vermediği Livakovic, Ferdi, Edin Dzeko, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci'yi ve oyunun son dakikalarında sahaya sürdüğü Tadic'i Kasımpaşa maçının ilk 11'de sahaya sürecek. Slovakya maçı kadrosu açıklandığında ağrıları olan İrfan Can Kahveci'nin tedbir amaçlı olarak kafilede yer almayacağı açıklanmıştı. Fenerbahçe'de şimdi gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Avrupa'da ve Süper Lig'de kayıpsız devam eden SarıLacivertliler, yarınki karşılaşmadan da 3 puanla ayrılıp, Milli araya kayıpsız ve moralli girmek istiyor. İsmail Kartal, 16'da 16 hedefliyor.
ROTASYON DEVAM EDİYOR
7'li rotasyondan ideal 11'e dönüp, "İsmail Kartal artık bu takımla hem avrupa'yı hem de ligi tamamlar" denildiği anda, tecrübeli çalıştırıcıdan bir rotasyon rekoru daha geldi. Alanya, Nördsland ve Çaykur Rizespor maçlarına 1-2 değişiklikle takımını süren Kartal, önceki gece Slovakya'da oynanan Spartak Trnava mücadelesine ise Djiku ve Becao'nun dışında 9 farklı isim sürdü. "Bu kadar da olmaz" denilen rotasyonu da kazasız atlatan İsmail Kartal, peşpeşe kazanma rekorunu 15'e çıkardı. Şimdi herkes yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile oynanacak 8.hafta Süper Lig maçına bir önceki maçtan kaç değişik ismi sahaya süreceği konusunu tartışmaya başladı.