Fenerbahçe bir yandan gelecek sezon takımı teslim edeceği hocayı belirlemeye çalışırken, diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımın iskeletini büyük ölçüde koruma kararı alan Fenerbahçeli kurmaylar, eksik bölgeleri nokta atışı takviyelerle güçlendirmek istiyor. Genç ve potansiyeli yüksek isimlere büyük önem veren Kanarya, hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapıyor.



Sağ bek mevkisinde rotasyonu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Antalyaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Bünyamin Balcı takibe alındı. Başkan Ali Koç yurt dışına gitmeden önce Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı'nın menajeri Yiğit Oruç ile görüşmüştü. Bu temas olumlu geçince transfer için görüşmeler sıklaştı.



Ali Koç, Jorge Jesus ile buluşmak için yurt dışına uçarken, sarı-lacivertli yöneticiler 21 yaşındaki futbolcu için Antalyasporlu idareciler ile temaslarını sürdürüyor. Bünyamin'in Akdeniz temsilcisiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Antalyaspor onun için kapıyı 5 milyon euro'dan açmıştı. Sarı-lacivertliler rakamı düşürmek için uğraş veriyor.



Bünyamin Balcı bu sezon Süper Lig'de 2 defa fileleri sarstı. 3 de asisti bulunuyor. Genç oyuncuyla diğer Süper Lig devleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği biliniyordu.



21 yaşındaki futbolcu sağ bek mevkisinin haricinde, ön libero ve orta saha bölgelerinde de görev yapabiliyor. Antalyaspor altyapısında futbola başlayan Bünyamin Balcı, 2019 yılında A Takım'a yükseldi. Performansıyla kalitesini ispatlayan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.







