Fenerbahçe'de hedef Ayasofya!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise'u 3-0 yenerek çeyrek finalin kapısını ardına kadar aralayan Fenerbahçe'de 29 Mayıs'ta Atina'da Ayasofya Stadı'ndaki finalde yer alacaklarına olan inanç ikiye katlandı.
Çalkantılı dönemin ardından önce ligde ardından da Avrupa'daki iddiasını bir kez daha ispatlayan sarı-lacivertli takımda sezon başında yakalanan hava tekrar ortaya çıktı.
GÖREVE HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERDİ
Bu sezona damga vuran ve birçok sürpriz sonuç alan rakibi Saint-Gilloise'a adeta futbol dersi veren Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yerinde değişiklikleri ile hatalarından ders çıkardığını tekrar kanıtladı. Devre arasında gidecek haberleri çıkan Michy Batshuayi kendi ülkesinde ve ailesi karşısında attığı golle her zaman göreve hazır olduğunu gösterirken, Edin Dzeko'ya da dinlenme fırsatı verdi.
FARK YARATAN İSİMLER OLDU
İsmail Yüksek denince akıllara bu maça kadar milli formayla Hırvatistan maçında ortaya koyduğu performans geliyordu. Tecrübeli futbolcu, zorlu mücadelede beş top kaptı, 14 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazanarak unutulmaz maçlarına bir yenisini ekledi.
Tüm takım inanarak oynayıp kazanırken fark yaratan diğer isim ise Jayden Oosterwolde oldu. Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren üzerine koyarak devam eden sarı-lacivertli futbolcu, Belçika deplasmanında maça önce sol bek başladı, ardından stopere geçti. İki bölgede de dikkatleri üzerine çeken Oosterwolde'nin attığı gol ise gecenin ona armağanı oldu.
Çalkantılı dönemin ardından önce ligde ardından da Avrupa'daki iddiasını bir kez daha ispatlayan sarı-lacivertli takımda sezon başında yakalanan hava tekrar ortaya çıktı.
GÖREVE HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERDİ
Bu sezona damga vuran ve birçok sürpriz sonuç alan rakibi Saint-Gilloise'a adeta futbol dersi veren Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yerinde değişiklikleri ile hatalarından ders çıkardığını tekrar kanıtladı. Devre arasında gidecek haberleri çıkan Michy Batshuayi kendi ülkesinde ve ailesi karşısında attığı golle her zaman göreve hazır olduğunu gösterirken, Edin Dzeko'ya da dinlenme fırsatı verdi.
FARK YARATAN İSİMLER OLDU
İsmail Yüksek denince akıllara bu maça kadar milli formayla Hırvatistan maçında ortaya koyduğu performans geliyordu. Tecrübeli futbolcu, zorlu mücadelede beş top kaptı, 14 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazanarak unutulmaz maçlarına bir yenisini ekledi.
Tüm takım inanarak oynayıp kazanırken fark yaratan diğer isim ise Jayden Oosterwolde oldu. Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren üzerine koyarak devam eden sarı-lacivertli futbolcu, Belçika deplasmanında maça önce sol bek başladı, ardından stopere geçti. İki bölgede de dikkatleri üzerine çeken Oosterwolde'nin attığı gol ise gecenin ona armağanı oldu.