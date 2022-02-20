Fenerbahçe'de hedef Avrupa potasında kalmak

Süper Lig'de ilk 4 takım, Avrupa kupaları için vize alacak. Fenerahçe bu sıralamayı kaybetmemek için yoluna kazanarak devam etmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de hedef Avrupa potasında kalmak
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20 Şubat 2022 11:55
Avrupa Kupası'nsa sahasında Slavia Prag'a kaybeden Fenerbahçe, yeniden Süper Lig'e döndü.

Sarı-Lacivertliler bugün Ülker Stadı'nda Hataysporu konuk edecek. Kanarya'nın hedefi, Hatayspor'u mağlup ederek Avrupa potasında kalmak. Süper Lig'de ilk 4 takım, Avrupa kupaları için vize alacak. Fenerahçe bu sıralamayı kaybetmemek için yoluna kazanarak devam etmek istiyor.

Sarı-lacivertliler son olarak Giresunspor karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanmıştı. 

 

 

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