Fenerbahçe'de hedef Avrupa potasında kalmak

Avrupa Kupası'nsa sahasında Slavia Prag'a kaybeden Fenerbahçe, yeniden Süper Lig'e döndü.



Sarı-Lacivertliler bugün Ülker Stadı'nda Hataysporu konuk edecek. Kanarya'nın hedefi, Hatayspor'u mağlup ederek Avrupa potasında kalmak. Süper Lig'de ilk 4 takım, Avrupa kupaları için vize alacak. Fenerahçe bu sıralamayı kaybetmemek için yoluna kazanarak devam etmek istiyor.



Sarı-lacivertliler son olarak Giresunspor karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanmıştı.











