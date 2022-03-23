Fenerbahçe'de hedef 8 maçta 22 puan

Son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 16 puan alırken ortaya koyduğu futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, aynı başarıyı son 8 haftada da gösterip Süper Lig'i ikinci sırada bitirmeyi hedefliyor.



Sarı lacivertli takım, sezonun son 8 karşılaşmasında 3 kez İstanbul dışına çıkacak, diğer maçların 4'ünü Ülker Stadı'nda, birini de Vodafone Park'ta oynayacak. Bu maçlarda 22 puan toplamayı amaçlayan Fenerbahçe, hedefine ulaşırsa sezonu 75 puanda bitirecek.



UĞUR DÜNDAR, DİVAN'A ADAY



Fenerbahçe Kulübü'nde 9 Nisan Cumartesi günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi, tarihin en çekişmeli seçimi olmaya aday. Bugüne dek başkanlığa aday olduklarını ilan eden Vefa Küçük, Sait Yılmaz ve Nail Kır'dan sonra ünlü gazeteci Uğur Dündar da adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Dündar, yarın aday olduğunu duyuracak.





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