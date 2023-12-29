Fenerbahçe'de hedef 2023'te çifte kupa!

'daile karşılaşacak olanYeni adıyla 2006'dan beri Süper Kupa'da 5 kez mücadele eden Fenerbahçe, 2007, 2009 ve 2014 yıllarında bu kulvarda şampiyonluğa ulaştı.Kanarya'nın, kupayı Galatasaray'ı yenerek son kez kazandığı sezonda takımın başında İsmail Kartal vardı.Bu yıl Türkiye Kupası'nı da kazanan Kanarya, eğer bu akşam da mutlu sona ulaşırsa, 2023'ü çifte kupayla kapatacak.Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko.