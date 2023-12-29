Fenerbahçe'de hedef 2023'te çifte kupa!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Bu yıl Türkiye Kupası'nı da kazanan Fenerbahçe, eğer bu akşam Galatasaray'ı yenip mutlu sona ulaşırsa, 2023'ü çifte kupayla kapatacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de hedef 2023'te çifte kupa!
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29 Aralık 2023 10:48
Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 2023 yılını çifte kupayla kapatabilir....

Yeni adıyla 2006'dan beri Süper Kupa'da 5 kez mücadele eden Fenerbahçe, 2007, 2009 ve 2014 yıllarında bu kulvarda şampiyonluğa ulaştı.

Kanarya'nın, kupayı Galatasaray'ı yenerek son kez kazandığı sezonda takımın başında İsmail Kartal vardı.

Bu yıl Türkiye Kupası'nı da kazanan Kanarya, eğer bu akşam da mutlu sona ulaşırsa, 2023'ü çifte kupayla kapatacak.



FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko.





 
 

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