Fenerbahçe'de hedef 2'de 2!

Sezonun ilk lig karşılaşmasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Samsunspor karşılaşmasından da galip ayrılarak 2'de 2 yapmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de hedef 2'de 2!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2023 09:31
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasının kapanışında Fenerbahçe, bugün Samsunspor'a konuk olacak.

Sezona, Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertlilerde hedef, sahadan galibiyetle ayrılarak ikide iki yapmak.

Yeni transferlerden Fred ile Cengiz Ünder'in bugün ilk 11'de maça başlaması bekleniyor. Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Bright Osayi- Samuel'in yanı sıra, Samet Akaydin, Luan Peres ve Miha Zajc da karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery