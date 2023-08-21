Fenerbahçe'de hedef 2'de 2!

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasının kapanışında Fenerbahçe, bugün Samsunspor'a konuk olacak.
Sezona, Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertlilerde hedef, sahadan galibiyetle ayrılarak ikide iki yapmak.
Yeni transferlerden Fred ile Cengiz Ünder'in bugün ilk 11'de maça başlaması bekleniyor. Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Bright Osayi- Samuel'in yanı sıra, Samet Akaydin, Luan Peres ve Miha Zajc da karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.
Sezona, Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertlilerde hedef, sahadan galibiyetle ayrılarak ikide iki yapmak.
Yeni transferlerden Fred ile Cengiz Ünder'in bugün ilk 11'de maça başlaması bekleniyor. Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Bright Osayi- Samuel'in yanı sıra, Samet Akaydin, Luan Peres ve Miha Zajc da karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.