Fenerbahçe'de hedef '18'

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Pendikspor ile karşılaşacak.
Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 28 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 73 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 26 puanla 19. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 3 maçta sahadan 3 puanla ayrılan Kanarya, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.
Ligde 2. randevu
Süper Lig'de ilk sezonunu yaşayan Pendikspor, Fenerbahçe ile ligde ikinci kez rakip olacak. İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez karşılaşırken, tarafların bu süreçte birer galibiyeti bulunuyor. Bu sezon ligin ilk yarısında Pendik'te oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 5-0'lık skorla kazandı.
17 maçlık yenilmezlik serisi
Ligde son olarak Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, oynadığı son 17 maçta ise yenilgi yüzü görmedi.
Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.
Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 28 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 73 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 26 puanla 19. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 3 maçta sahadan 3 puanla ayrılan Kanarya, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.
Ligde 2. randevu
Süper Lig'de ilk sezonunu yaşayan Pendikspor, Fenerbahçe ile ligde ikinci kez rakip olacak. İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez karşılaşırken, tarafların bu süreçte birer galibiyeti bulunuyor. Bu sezon ligin ilk yarısında Pendik'te oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 5-0'lık skorla kazandı.
17 maçlık yenilmezlik serisi
Ligde son olarak Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, oynadığı son 17 maçta ise yenilgi yüzü görmedi.
Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.
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