Fenerbahçe'de hedef 111, rakip Manchester United

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İngiltere'nin Manchester United takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında çıktığı 276 karşılaşmada 110 galibiyet ve 109 mağlubiyet yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de hedef 111, rakip Manchester United
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23 Ekim 2024 13:16
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında perşembe akşamı İngiltere'nin Manchester United ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 277. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 276 müsabakada 110 galibiyet ve 109 mağlubiyet yaşarken, 57 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 377 kez havalandırırken, kalesinde 393 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 139. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 138 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 34 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 194 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 173 gole engel olamadı.

Bu kulvarda 70. iç saha maçı

Fenerbahçe, Manchester United karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 70. kez taraftarının önünde boy gösterecek.

Söz konusu kulvarda daha önce 69 iç saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 38 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 17 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe'nin attığı 114 gole rakipleri 69 golle yanıt verdi.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 84

 43

 24

 17

 122

 82
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 38

 14

 12

 12

 56

 46
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 276

 110

 57

 109

 377

 393
 
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