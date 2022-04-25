Fenerbahçe'de hedef; 10'da 10

Fenerbahçe, ligde kalan 4 maçı da kazanarak 10'da 10 yapmak ve Şampiyonlar Ligi biletini muhteşem seriyle almak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de hedef; 10'da 10
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25 Nisan 2022 11:21
Fenerbahçe'de gözler Gaziantep FK maçına çevrildi. Ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı kazanarak ikinci sıradaki yerini pekiştiren Kanarya, kalan dört haftada da başarılı çizgisini sürdürerek Şampiyonlar Ligi biletini almayı hedefliyor...

Kadıköy'de taraftarının desteği ile Gaziantep'i de halkaya eklemek isteyen sarı-lacivertliler, ardından derbide Beşiktaş'a konuk olacak. İç sahadaki Karagümrük ve Yeni Malatya deplasmanları ile finişe ulaşacak. İsmail Kartal ve öğrencileri 4 maçtan da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 10 maça taşımayı ve ligi rekorla tamamlamayı planlıyor.  

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