Fenerbahçe'de hedef 1 taşla 4 kuş!

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında alacağı galibiyetle dört hedefe birden ulaşacak.



Derbi maç Süper Lig'de vites yükseltip son 11 maçta yenilgiyi unutan, üst üste 7 galibiyet alan Fenerbahçe'nin seriyi devam ettirmesi için büyük önem taşıyor.



Teknik direktör İsmail Kartal ise kariyer rekorunun peşinde. Yerine gelecek teknik adamlarla yapılan görüşmelerin gölgesinde kendi işine bakan 60 yaşındaki hoca, üst üste 8 galibiyetle kendi rekorunu kırmak, yönetime ve taraftara da 'Bana güvenin' mesajı vermek istiyor.



BÜYÜK HEDEF DEVLER LİGİ



Kanarya, Beşiktaş maçını kazanıp son 2 haftaya avantajlı girmenin de hesapları içinde… 4 puan gerisindeki en yakın rakibi Konyaspor'la puan farkını korumayı planlıyor. Böylece 11 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidecek yolda yürüme şansını yakalayacak.



Taraftarına yeniden Devler Ligi coşkusu yaşatabilecek. Ayrıca Fenerbahçe, Beşiktaş ile ezeli rekabette önde olmasına karşın son dönemde istediği sonuçları alamadı. Bu kez rakibini deplasmanda yenerek hem psikolojik olarak zafer kazanmak hem de derbi karnesini daha iyi hale getirmek amacında.





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