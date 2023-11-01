Sezona 19 maçta 19 galibiyet ile başlayan Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklar can sıktı. Sarı-lacivertli takımda özellikle savunma hattında yaşanan sakatlıklar sonrası teknik direktör İsmail Kartal, farklı arayışlara başladı.
Deneyimli teknik adam, Trabzonspor maçında stoperde Jayden Oosterwolde ile Samet Akaydın'a forma vermeyi planlıyor.
Yedek stoperi de kalmayan Fenerbahçe'de teknik direktör Kartal, 17 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek'e hazır ol emri verdi.
Yusuf Akçiçek'in Trabzonspor karşılaşmasında kulübede olması bekleniyor.
17 yaşındaki genç futbolcu, Konferans Ligi'nde ise Ludogorets ile deplasmanda oynanacak maçta forma şansı bulabilir.
Deneyimli teknik adam, Trabzonspor maçında stoperde Jayden Oosterwolde ile Samet Akaydın'a forma vermeyi planlıyor.
Yedek stoperi de kalmayan Fenerbahçe'de teknik direktör Kartal, 17 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek'e hazır ol emri verdi.
Yusuf Akçiçek'in Trabzonspor karşılaşmasında kulübede olması bekleniyor.
17 yaşındaki genç futbolcu, Konferans Ligi'nde ise Ludogorets ile deplasmanda oynanacak maçta forma şansı bulabilir.