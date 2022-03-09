Fenerbahçe devre arasında transfer yapamayınca, sezon başında Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı geri çağırmıştı. "Fazla kilolarını verip, fit döndü" denilen Milli orta saha oyuncusu, şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yaşattı.



Ozan, ligde 5 maçta Başakşehir ve Hatayspor karşısında 45'er dakika süre alırken, Trabzonspor önünde ise uzatmalarda şans bulabildi.



Kupadaki Kayseri maçında 50 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncu vasat bir performans ortaya koydu. Ozan, şu ana kadarki görüntüsüyle hayal kırıklığı yarattı.





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