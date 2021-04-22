Fenerbahçe'de hayal kırıklığı Osayi-Samuel

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sonra göreve gelen Emre Belözoğlu, Osayi-Samuel'e sadece 54 dakika şans verdi.

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Fenerbahçe'de hayal kırıklığı Osayi-Samuel
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22 Nisan 2021 12:05
Bright Osayi-Samuel
Bright Osayi-Samuel
Fenerbahçe
Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte takımdaki yerini kaybetti.

Belözoğlu, sadece Yeni Malatya maçında öğrencisine 11'de şans verdi ancak 45 dakika sahada tuttu. Samuel, Gaziantep karşısında 9 dakika süre alırken, Başakşehir maçında ise hiç oyuna giremedi. 23 yaşındaki oyuncu iyice gözden düştü. Samuel, ligde görev yaptığı 13 mücadelede 1 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı. 

 


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