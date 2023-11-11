Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Cengiz Ünder

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sakatlık süreci sonrasında süre aldığı Ludogorets maçında da etkili bir performans ortaya koyamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Cengiz Ünder
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11 Kasım 2023 09:12
Son güncelleme 11 Kasım 2023 09:21
Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle transfer ettiği Cengiz Ünder, şimdiye kadar bekleneni veremedi..

Sarı-Lacivertliler'de 15 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeliyle Marsilya'dan transfer edilen Milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyordu.

Transfer olduğu günden bu yana taraftarların da performansını merak ettiği isimlerin başında gelen milli futbolcunun gösterdiği performans şimdiye kadar tatmin edici olmadı.

LUDOGORETS'E KARŞI VARLIK GÖSTEREMEDİ

İsmali Kartal, Ludogorets karşısında Cengiz'i 76. dakikada sahaya sürdü. Ancak 26 yaşındaki hücum oyuncusu, oyunda kaldığı kısa sürede hiçbir varlık gösteremedi.

Sadece 9 kez topla buluşan Cengiz, 6 pas denemesinin 4'ünde isabet sağladı, 3 ikili mücadelenin 2'sini kaybetti ve hiçbir hücum aksiyonunda bulunamadı. 




 
 

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