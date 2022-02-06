Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Berisha

Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak taraftarlarını üzdü. Sarı-Lacivertli ekipte 90 dakika sahada kalan Mergim Berisha, beklentileri yine karşılayamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Berisha
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06 Şubat 2022 11:44
Mergim Berisha
Mergim Berisha
Fenerbahçe
Fenerbahçe , Süper Lig 'in 24. hafta maçında Başakşehir'e 1-0 yenilirken, eleştirilerin odağındaki futbolculardan biri de Mergim Berisha...

1998 doğumlu genç golcü, büyük ümitlerle transfer olduğu Sarı-Lacivertli ekipte yine hayal kırıklığı yarattı. Berisha, 90 dakika sahada kalmasına rağmen etkisiz bir görüntü sergiledi. Alman golcü, kullandığı bir frikikte ise direğe takıldı.

Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 13 maçta 3 gol atabilen, 1 de asist yapan Berisha, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 gol attı.

Geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 gol atan Mergim Berisha, özellikle Bayern Münih ve Atletico Madrid'e attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmişti.

Berisha'nın Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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