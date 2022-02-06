Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Berisha

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 24. hafta maçında Başakşehir'e 1-0 yenilirken, eleştirilerin odağındaki futbolculardan biri de Mergim Berisha...
1998 doğumlu genç golcü, büyük ümitlerle transfer olduğu Sarı-Lacivertli ekipte yine hayal kırıklığı yarattı. Berisha, 90 dakika sahada kalmasına rağmen etkisiz bir görüntü sergiledi. Alman golcü, kullandığı bir frikikte ise direğe takıldı.
Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 13 maçta 3 gol atabilen, 1 de asist yapan Berisha, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 gol attı.
Geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 gol atan Mergim Berisha, özellikle Bayern Münih ve Atletico Madrid'e attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmişti.
Berisha'nın Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1998 doğumlu genç golcü, büyük ümitlerle transfer olduğu Sarı-Lacivertli ekipte yine hayal kırıklığı yarattı. Berisha, 90 dakika sahada kalmasına rağmen etkisiz bir görüntü sergiledi. Alman golcü, kullandığı bir frikikte ise direğe takıldı.
Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 13 maçta 3 gol atabilen, 1 de asist yapan Berisha, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 gol attı.
Geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 gol atan Mergim Berisha, özellikle Bayern Münih ve Atletico Madrid'e attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmişti.
Berisha'nın Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.