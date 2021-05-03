Fenerbahçe'de Gustavo yine yedek!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Erzurumspor maçında da 11'de şans bulamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Gustavo yine yedek!
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03 Mayıs 2021 19:40
Süper Lig'in 39. haftasında Erzurumspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe ilk 11'inde değişikliğe gidildi.

Sağ bekte Gökhan'ın cezası ve Nazım'ın sakatlığı nedeniyle Ozan Tufan görev alırken, orta saha kurgusunda Luiz Gustavo'ya yine şans verilmedi.

Fenerbahçe orta sahasında Sosa, Pelkas, İrfan, Mert Hakan ve Mesut Özil yer aldı.

Ayrıca Erzurumspor maçı, Luiz Gustavo'nun üst üste 5. kez yedek kaldığı maç oldu.



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