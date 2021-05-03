Fenerbahçe'de Gustavo yine yedek!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, üst üste 5. maçta yedek kulübesinde.



🛋️ Gaziantep FK

🛋️ Başakşehir

🛋️ Kasımpaşa

🛋️ Alanyaspor

🛋️ BB Erzurumspor pic.twitter.com/5TJJ3tiOFG



— Sporx (@sporx) May 3, 2021

Süper Lig'in 39. haftasında Erzurumspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe ilk 11'inde değişikliğe gidildi.Sağ bekte Gökhan'ın cezası ve Nazım'ın sakatlığı nedeniyle Ozan Tufan görev alırken, orta saha kurgusunda Luiz Gustavo'ya yine şans verilmedi.Fenerbahçe orta sahasında Sosa, Pelkas, İrfan, Mert Hakan ve Mesut Özil yer aldı.Ayrıca Erzurumspor maçı, Luiz Gustavo'nun üst üste 5. kez yedek kaldığı maç oldu.