Fenerbahçe'de Gustavo yerine Crespo

Fenerbahçe'nin kadrosunda alternatifsiz isimlerden bir tanesi olan Luiz Gustavo, Konya deplasmanında adalesinden sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı. Yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan Brezilyalı ön liberonun yerine teknik patron Pereira kimi oynatacağını belirledi.



Gustavo'nun görevi Crespo'ya verildi



Gustavo'nun yerine Süper Lig'de Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo görev yapacak. UEFA listesinde olmayan Crespo, Antwerp karşılaşmasında görev yapamayacak.



Crespo daha önceki karşılaşmalarda Gustevo'nun yanında merkez orta saha olarak görev yapmıştı. Aynı zamanda ön libero mevkiisinde de görev yapabilen Crespo, Kayserispor karşılaşmasında Fenerbahçe'de bu kritik görevi yerine getirecek.



Vitor Pereira'nın Samandıra'daki taktik antrenmanlarda Crespo'yu bu bölgede denediği de gelen haberler arasında...





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