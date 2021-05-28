Fenerbahçe'de Gustavo ve Perotti krizi

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve Diago Perotti krizi yaşanıyor. İki yıldız, Fenerbahçe yönetimini zora soktu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Gustavo ve Perotti krizi
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28 Mayıs 2021 12:06
Diego Perotti
Diego Perotti
Fenerbahçe
Feda dönemine giren Fenerbahçe'de tüm futbolculardan indirim istenirken Diego Perotti ve Luiz Gustavo, bu teklifi kabul etmedi.

Yıllık ücreti 3 milyon Euro dolayında olan Brezilyalı oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Arjantinli yıldızın kontratı ise Haziran 2022'de bitiyor. Sakatlığı nedeniyle futbol hayatı tehlikede olan 32 yaşındaki oyuncunun ayrılmak için kalan ücretini istediği belirtildi. Gustavo ise Fransa'ya dönmek istiyor. 33 yaşındaki orta sahanın da Perotti gibi alacaklarını tamamını talep ettiği öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, bonservisini bedelsiz vererek maaş yükünden kurtulmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Jose Sosa ise indirimi kabul etmişti.

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