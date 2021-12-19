Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Kaleyi Berke korurken teknik direktör Vitor Pereira'nın Ferdi'nin yokluğunda sağ bekte Osayi Samuel'e şans vermesi bekleniyor. Geçen hafta 3-2 kaybedilen Gaziantep FK maçında yaptığı hatalar nedeniyle tepki çeken Luiz Gustavo'nun da yedek kulübesine çekileceği ve yerine Jose Sosa'nın görev yapacağı gelen bilgiler arasında. Cezası sona eren İrfan Can Kahveci'nin yeniden ilk 11'de yer alacağı belirtildi.
Fenerbahçe'de Gustavo'nun yerine Sosa
Derbide Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun yedek kulübesine çekileceği ve yerine Jose Sosa'nın görev yapacağı öğrenildi.
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19 Aralık 2021 11:36
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