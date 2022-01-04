Fenerbahçe'de Gustavo ile ayrılık planı

Fenerbahçe'de Ara transferde yapılacak takviyeler nedeniyle en az 3-4 oyuncu ile yolların ayrılması beklenirken bu isimler arasında Luiz Gustavo'nun da olduğu kaydedildi.

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de Gustavo ile ayrılık planı
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04 Ocak 2022 08:25
Fenerbahçe'de ara transferde yapılacak takviyeler nedeniyle en az 3-4 oyuncu ile yolların ayrılması gündemde... Luiz Gustavo'nun da bu listede olduğu iddia edildi.

Yönetimin, Crespo'nun performansı sonrası takımın en fazla kazananları arasında yer alan Brezilyalı ön liberoyu göndermeyi planladığı belirtiliyor. 34 yaşındaki Gustavo'nun 1.5 yıl daha kontratı var.

Bu arada sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Aziz ve menajerini ise yönetimin yeni kontrat için görüşmeye davet ettiği bildirildi.


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