Fenerbahçe'de Gustavo Henrique, Dinamo Kiev maçında sağ stoper olarak görev yaptı ama adeta forvet gibi oynadı! Brezilyalı oyuncu kafayla golünü atarken, toplamda tam 4 şut denemesinin 3'ünde isabet buldu. Gustavo, en çok kaleyi yoklayan isim oldu.



KIEV SAVUNMACILARININ KABUSU OLDU



Gustavo Henrique için Fenerbahçe macerası sıkıntılı başladı. Sambacı, 3-3 biten Ümraniye maçındaki performansı nedeniyle kendi taraftarının tepkisiyle karşılaştı. Jorge Jesus, zaman zaman öğrencisini yedek bıraksa da son dönemde ilk 11'e monte etti. Gustavo, dün Dinamo Kiev maçında da formasını kaptırmadı. 29 yaşındaki futbolcu, sağ stoper olarak görev yaptı. Ancak Gustavo, sadece duran toplarda değil, ceza sahasına yakın taç atışlarında bile rakip ceza sahasında soluğu aldı. Brezilyalı futbolcu, hava toplarında Dinamo Kiev savunmacılarının kabusu oldu. Gustavo Henrique, bir stoper olmasına rağmen tam 4 kez şut denemesinde bulunarak bu alanda sahanın 1 numarası oldu.



DEFANSTA DA İYİYDİ



Başarılı defans oyuncusu, önce altı pas üzerinden şutunda kaleci Bushchan'ı geçemedi. Ardından röveşatayla kaleyi yokladı, yine olmadı. Ancak 35. dakikada Rossi'nin kullandığı kornerde çok iyi yükselen Gustavo Henrique, kafayla ağları sarsmayı başardı .Hücumda 4 şut, 1 şut pasıyla oynayan Sambacı, ayrıca 9 ikili mücadelenin 6'sını, 8 hava topunun ise 5'ini kazandı.











