Brezilyalı gazeteci Diogo Dantas, Flamengo'nun Gustavo Henrique için Fenerbahçe ile yaptığı anlaşmadaki opsiyon maddesinden gelecek 1.4 milyon euronun peşinde olduğunu dile getirdi.Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi sezon başında 1.4 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmış, yapılan sözleşmeye de opsiyon maddesi konulmuştu. Buna göre, Brezilyalı stoper kronik bir sakatlık yaşamazsa sarı-lacivertliler, oyuncunun bonservisini 1.4 milyon euro daha ödeyerek almak zorunda.Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın transferi ve Luan Peres'in iyileşmesinin ardından forma şansı kalmayan Henrique'yi göndermeyi amaçlıyor.Yönetim, tecrübeli stoperi kulübü Flamengo'ya geri vermek için temaslarını sürdürüyor. Konu hakkında görüşlerini aktaran Flamengo muhabiri Diogo Dantas, Brezilya ekibinin, Gustavo Henrique'yi geri istemediğini ve mukavelede yer alan opsiyon maddesinden gelecek olan 1.4 milyon euroyu almayı planladığını söyledi.29 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle olan kontratı 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyor.Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Gustavo Henrique, savunmada görev yapmasına rağmen 3 gol ve 1 asistle skora 4 kez katkıda bulundu.