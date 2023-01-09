Fenerbahçe'de Gustavo Henrique çaresiz kaldı

Fenerbahçe'de 3'lü savunmada görev yapan Gustavo Henrique, derbide son derece kötü bir performans sergiledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Gustavo Henrique çaresiz kaldı
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09 Ocak 2023 13:45
Gustavo Henrique
Gustavo Henrique
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de 3'lü savunmada görev yapan Gustavo Henrique, son derece kötü bir maç çıkarttı.

Galatasaray'ın sürpriz tercihi Barış Alper'le eşleşen tecrübeli savunmacı, rakibinin hızına karşılık veremedi.

Bazı pozisyonlarda çaresiz kaldı. Sarı kartı da bulunan Gustavo, 46'da yerini Lincoln'e bıraktı.  

 

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