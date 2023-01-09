Fenerbahçe'de 3'lü savunmada görev yapan Gustavo Henrique, son derece kötü bir maç çıkarttı.
Galatasaray'ın sürpriz tercihi Barış Alper'le eşleşen tecrübeli savunmacı, rakibinin hızına karşılık veremedi.
Bazı pozisyonlarda çaresiz kaldı. Sarı kartı da bulunan Gustavo, 46'da yerini Lincoln'e bıraktı.
Galatasaray'ın sürpriz tercihi Barış Alper'le eşleşen tecrübeli savunmacı, rakibinin hızına karşılık veremedi.
Bazı pozisyonlarda çaresiz kaldı. Sarı kartı da bulunan Gustavo, 46'da yerini Lincoln'e bıraktı.