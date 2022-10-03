Fenerbahçe'de Gustavo Henrique derbide Wout Weghorst'u tutmakla görevliydi. İki uzun boylu oyuncu arasında hava toplarını daha çok sarı-lacivertli stoper kazandı.
29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın en önemli hücum silahını durdurmayı başardı. Savunmada hata yapmazken duran toplarda da hücuma çıkarak gol aradı.
JESUS TEBRİK ETTİ
Teknik direktör Jorge Jesus karşılaşma sonunda oyuncusunu tebrik etti.
29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın en önemli hücum silahını durdurmayı başardı. Savunmada hata yapmazken duran toplarda da hücuma çıkarak gol aradı.
JESUS TEBRİK ETTİ
Teknik direktör Jorge Jesus karşılaşma sonunda oyuncusunu tebrik etti.