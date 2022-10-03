Fenerbahçe'de Gustavo Henrique adım attırmadı

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique, Beşiktaş'ın en önemli hücum silahı Wout Wghorst'u durdurmayı başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'de Gustavo Henrique adım attırmadı
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03 Ekim 2022 13:19
Gustavo Henrique
Gustavo Henrique
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Gustavo Henrique derbide Wout Weghorst'u tutmakla görevliydi. İki uzun boylu oyuncu arasında hava toplarını daha çok sarı-lacivertli stoper kazandı.

29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın en önemli hücum silahını durdurmayı başardı. Savunmada hata yapmazken duran toplarda da hücuma çıkarak gol aradı.

JESUS TEBRİK ETTİ

Teknik direktör Jorge Jesus karşılaşma sonunda oyuncusunu tebrik etti. 

 

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