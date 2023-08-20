Fenerbahçe'de Gustavo gitti, sıra Serdar Dursun'da!

Trendyol Süper Lig'de ilk maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de takıma takviye devam ederken ayrılıklarda bir bir sürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Gustavo gitti, sıra Serdar Dursun'da!
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20 Ağustos 2023 10:56
Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de yeni oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte ayrılıklarda gelmeye devam ediyor.

Brezilyalı savunmacı Gustavo Henrique'nin Real Valladolid ile anlaşması sonrası gözler bu sefer Serdar Dursun'a çevirildi. 
Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli golcüyle yollarını ayırmak istiyor.

Avrupa kadrosunda yine kendisine yer bulamayan Serdar'a Karagümrük ve Konyaspor talip.

Serdar Dursun teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe'nin Karagümrük ile anlaştığı ifade edildi. Serdar'ın da kararını kısa sürede vermesi bekleniyor.

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