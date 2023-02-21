Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferi sonrası Gustavo Henrique; Jayden Oosterwolde'nin gelmesi sonrası ise Ezgjan Alioski gözden düşmüştü. Her iki oyuncu da Avrupa Ligi listesinden çıkartıldı. Yönetim, kiralık olan Gustavo ve Alioski ile yolları ayırmak istiyor.Brezilyalı stoper, ülkesinde takım arayışında. Gustavo son olarak Santos ile görüşme gerçekleştirse de sonuç çıkmadı. Al-Ahli ise yeni bir takım bulmadan Alioski'yi kiradan çağırmak istemiyor.