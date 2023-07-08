Fenerbahçe'de gündem yeniden Pasalic!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce listesine aldığı Atalanta'nın orta saha oyuncusu Mario Pasalic için yeniden temasa geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de gündem yeniden Pasalic!
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08 Temmuz 2023 13:43
Son güncelleme 08 Temmuz 2023 13:44
Yeni sezonda şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Pasalic için bir kez daha nabız yokladı.

Sarı-lacivertliler, Atalantalı Hırvat futbolcu için yeniden temasa geçti ancak istediği cevabı alamadı.

İtalya'dan Pedulla'nın haberine göre; Atalanta'nın 2018 yazında Chelsea'den önce kiralayıp sonra bonservisini aldığı Pasalic, Fenerbahçe'nin teklifine teşekkür edip, kariyerine İtalya'da veya Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde sürdürmek istediğini iletti.

Ocak ayında da Hırvat merkez orta saha için nabız yoklayan Fenerbahçe, bu cevap üzerine Pasalic defterini kapattı.

CHELSEA VE MILAN'DA FORMA GİYDİ

Kariyerinde Chelsea, Milan, Spartak Moskova gibi kulüpler olan Pasalic, 362 resmi maçta 76 gol atıp 34 asist yaptı. 28 yaşındaki futbolcu Hırvatistan milli takımıyla da 54 maçta 8 gol kaydetti.

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