Fenerbahçe'de gündem yeniden Archie Brown

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe ocak ayında yapacağı takviyeler için düğmeye basarken, sol bek transferi için rotasını Belçika'ya çevirdi.
Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında savunmanın soluna takviye kaçınılmaz olurken, Fenerbahçe, Gent forması giyen Archie Brown'u gündemine aldı. 22 yaşındaki futbolcu için ilk temaslar kuruldu.
15 MİLYON EURO İSTEDİLER
Gent'in ilk etaptaki talebi 15 milyon Euro oldu. Fenerbahçe, rakamı 10 milyon Euro'ya düşürmeye çalışıyor. İngiliz futbolcunun, 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesinin sürmesi Gent'in elini güçlendiriyor. Ancak Fenerbahçe, Belçikalı kurmaylarının inadını kırmaya çalışacak.
İngiliz oyuncu, bu sezon Gent ile çıktığı 22 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.
Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında savunmanın soluna takviye kaçınılmaz olurken, Fenerbahçe, Gent forması giyen Archie Brown'u gündemine aldı. 22 yaşındaki futbolcu için ilk temaslar kuruldu.
15 MİLYON EURO İSTEDİLER
Gent'in ilk etaptaki talebi 15 milyon Euro oldu. Fenerbahçe, rakamı 10 milyon Euro'ya düşürmeye çalışıyor. İngiliz futbolcunun, 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesinin sürmesi Gent'in elini güçlendiriyor. Ancak Fenerbahçe, Belçikalı kurmaylarının inadını kırmaya çalışacak.
İngiliz oyuncu, bu sezon Gent ile çıktığı 22 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.