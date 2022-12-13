Fenerbahçe'de gündem stoper transferi

Fenerbahçe'de sakatlığı bir türlü geçmeyen Luan Peres'in yerine stoper takviyesi ihtimali güçleniyor.



Sarı-lacivertlilerin listesinde Adana Demirsporlu Samet Akaydın ilk sırada. Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür ve Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için de temaslar olduğu kulislerde konuşuluyor.



Yönetim, yerli bir ismi kadrosuna katarak bu mevkideki sorunu gidermek istiyor. CSKA Moskova'nın Brezilyalı savunmacısı Willyan Rocha da listede yer alıyor. Ancak yabancı kontenjanı dolu olduğu için bu transfer ikinci planda düşünülüyor.

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