Fenerbahçe'de gündem iki yıldızın transferi

Fenerbahçe'de yönetim, Samet Akaydin transferinin tamamlanmasının ardından hemen diğer hedefler için kolları sıvadı.



Şu anda gündemin ilk sırasında Haji Wright bulunuyor. Ligde 9 golle dikkatleri üzerine çeken ABD'li hücum oyuncusu için Antalyaspor ile pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Wright'ın alternatifi olarak belirlenen Alferdo Morelos ve Moussa Dembele için de temaslar devam ediyor. Her iki forvet kulüplerinde mutsuz ve sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. Yönetim, Morelos ve Dembele'nin mali şartlarını soruşturuyor. Bu arada sol bek transferi de artık daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.



Oosterwolde gelmek istiyor



Öncelik, bu bölge için TFF'nin 21 yaş altı yabancı oyunculara sunduğu 3 kişilik kontenjanı kullanmak. Parma'nın yıldızı Jayden Oosterwolde, 1 numaralı hedef konumunda. 21 yaşındaki sol bek Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor. İtalyan ekibi ise Hollandalı yıldızı tutmaya çalışıyor. Fenerbahçe, Oosterwolde'yi ilk etapta sezon sonuna kadar kiralamak, Parma'nın Serie A'ya yükselmemesi halinde ise önümüzdeki sezon da Oosterwolde'yi kadrosunda tutmak istiyor.





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